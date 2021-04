Agnone, la parrocchia Santissimo Salvatore dona computer e stampante all’Ospedale Caracciolo

Share on Twitter

Share on Facebook

In questi mesi di dura crisi sanitaria, gli ospedali di tutte le Regioni devono far fronte a drastici problemi. Delle volte, inoltre, capita che negli ospedali manchino anche strumenti essenziali per lo svolgimento delle attività.

Difatti, presso l’Ospedale Caracciolo di Agnone avevano mostrato segni di malfunzionamento alcune dotazioni informatiche che garantivano piena funzionalità al centro dialisi.

Per risolvere il problema in tempi celeri, la parrocchia del Santissimo Salvatore di Belmonte del Sannio ha donato ben due nuovi computer e una stampante al nosocomio: “Al fine di assicurare la funzionalità del Centro in fatto di ordini farmaceutici e di materiale, certificazioni di servizio e ambulatoriali, pratiche e procedure relative alla cura, diagnosi e gestione, la parrocchia “Santissimo Salvatore” di Belmonte del Sannio, venuta al conoscenza che i vecchi pc davano segni di cedimento, ha inteso donare 2 computer Dell e una stampante Brother. L’apparecchiatura è stata installata grazie alla collaborazione del tecnology specialist Luigi Catolino, dipendete dell’azienda.

Il tutto per sostenere l’attività del Centro quotidianamente messo in crisi da discutibili decisioni dell’Azienda che stanno portando alla chiusura per consunzione la struttura stessa”