Consiglio regionale, al via lunedì la sessione di Bilancio

Al via dalla prossima settimana in Consiglio regionale la sessione di Bilancio. Tre le sedute programmate dal presidente dell’Assemblea, Salvatore Micone, tutte con inizio alle 9.30. Lunedi’ 26 aprile l’Aula esaminera’ il Documento di economia e finanza regionale (Defr) per il triennio 2021-2023 e il Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2023. Mercoledi’ 28 aprile, le proposte di legge regionale concernenti: ‘Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali’ e ‘Legge di stabilita’ regionale 2021′. Giovedi’ 29 aprile, all’esame dal Consiglio ci sara’ il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023.