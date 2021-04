Bagnoli del Trigno, preservare il territorio nella Giornata Nazionale della Terra

Nella giornata mondiale della terra numerose sono le iniziative che provengono da ogni parte del territorio molisano e della provincia di Isernia. A Bagnoli del Trigno un gruppo di volontari hanno raccolto pneumatici di automobili abbandonate tra boschi e cespugli, inconsapevoli dei danni che un gesto simile comporta all’intera umanità.

“Da un rifiuto gettato in Natura, a natura che rinasce in un rifiuto”. Questo il motto del progetto, che prevederà il riciclo delle gomme ritrovate e renderle dei vasi di ornamento, e poterli poi posizionare in alcuni punti del paese nelle prossime giornate ecologiche (luglio 2021) organizzate dal Gruppo di Volontariato.

Gianluca Greco, volontario coordinatore dello staff dei più giovani, ha ribadito l’importante presenza di giovani leve che fanno valere il loro spirito di squadra messo in campo per iniziative utili, sfatando tanti miti sulle nuove generazioni.

Lo stesso presidente dell’associazione, Emanuele Ianiero, si dice soddisfatto per questa e tante altre iniziative, soprattutto riguardanti il rispetto ambientale, che l’associazione porta avanti da tempo: “Nei giorni scorsi dopo aver spiegato ai ragazzi il progetto siamo rimasti colpiti per l’interessamento e il coinvolgimento di molti di loro che ora ci fermano per segnalare altri rifiuti gettati in natura che desiderano poter recuperare nel tempo. Inoltre la giovane generazione che oggi s’impegna in questa campagna sociale ci penserà sicuramente di più quando dovrà scegliere dove smaltire i rifiuti ingombranti, incentivando da subito l’importanza del rispetto dell’ambiente e del posto in cui si vive”.



Per questo i volontari invitano a seguire la loro pagina facebook anche per poter condividere con altre realtà uno scambio reciproco di iniziative e progetti già realizzati e da realizzare.

Lo staff del Gruppo di Volontariato ringrazia tutti i ragazzi di Bagnoli per le segnalazioni, il recupero e per la successiva verniciatura e preparazione dei vasi, anche insieme allo staff dei più grandi, sperando di coinvolgere ancora altre persone che possano dare una mano.