Vaccini, Molise raggiunge quota 100mila dosi somministrate. Domani primi arrivi di Johnson

Due giorni fa il commissario nazionale per l’emergenza covid Figliuolo aveva assegnato alle regioni un obiettivo da raggiungere sul fronte vaccini. Al Molise era stato chiesto di raggiungere le 2mila somministrazioni al giorno, obiettivo raggiunto nella giornata di ieri quando in regione sono state inoculate 2.206 dosi. In queste ore intanto sempre il Molise supera anche le centomila dosi somministrate. Per quanto riguarda le varie categorie questa la situazione. In testa ci sono gli over 80 con più di 41mila dosi, poi i soggetti fragili con oltre 23mila. Quindi il personale sanitario che supera le 14mila dosi e il personale scolastico (7.478). Continua a salire la fascia di età 70-79, sulla quale si stanno concentrando gli sforzi in questi giorni: quasi 6mila le persone che hanno già ricevuto la dose. Poi la voce ‘altro’ con poco meno di 5mila dosi, gli ospiti delle Rsa (4.592), le forze dell’ordine (2.310) e i cargiver (1.168). La novità delle prossime ore sarà il debutto del vaccino monodose americano Johnson che è stato appena sbloccato. In Molise entro domani arriveranno le prime 900 dosi che saranno poi somministrate nei prossimi giorni.

Per una buona notizia ne arriva anche una che continua ad essere anche una meno buona: si continuano a registrate ritardi sulle vaccinazioni a domicilio per chi ha particolari problemi di salute e non può uscire di casa. Tante le segnalazioni di persone che si sono prenotate da due mesi e sono ancora in attesa. Ad oggi siamo quasi alla metà delle prenotazioni arrivate, ma sono state messe all’opera altre squadre e dunque ci dovrebbe essere una accelerazioni nei prossimi giorni. Altra novità sarà per Campobasso l’attivazione del centro vaccinazioni in auto a Selva Piana. Chi sta gestendo il piano vaccini a livello regionale prevede di ultimare entro un paio di settimane, dunque entro fine mese o al massimo i primi giorni di maggio, le vaccinazioni di anziani e soggetti fragili.