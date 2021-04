Share on Twitter

“Ufficiale della Repubblica”, ancora un riconoscimento del Presidente Sergio Mattarella a Virginia Fiore originaria di Trivento. La dirigente INPS sede di Roma, responsabile Area manageriale, direzione centrale Patrimonio e Investimenti, Virginia Fiore è stata insignita di un nuovo riconoscimento del Presidente Mattarella, quale “Ufficiale della Repubblica”. La dottoressa Fiore ha infatti già ricevuto altri importanti riconoscimenti, nel febbraio del 2017, con decreto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Inoltre, la dirigente Fiore ricopre il ruolo di ambasciatrice culturale Assonautica Italiana, è responsabile relazioni istituzionali della Federazione nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia e responsabile relazioni istituzionali dell’Istituto di Cultura Medievale. Virginia Fiore è originaria di Trivento, dove ha frequentato le scuole fino alla Maturità, poi si è trasferita nella Capitale per conseguire la laurea in Giurisprudenza e dove ha poi intrapreso la carriera professionale e vita coniugale.