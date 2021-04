32 second read

Presunto ordigno bellico rinvenuto in un terreno di Campomarino

Una squadra dei vigili del fuoco di Termoli è intervenuta nel pomeriggio a Campomarino, in contrada Cianaluca, per mettere in sicurezza l’area di un terreno agricolo dove il proprietario ha rinvenuto un presunto ordigno bellico della seconda guerra mondiale.

Sul posto anche i carabinieri in attesa degli artificieri.