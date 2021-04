Poggio Sannita, SAMA porta in salvo due cani abbandonati

Nei giorni scorsi, nel piccolo centro abitato di Poggio Sannita sono comparsi due cani di taglia medio-grande probabilmente abbandonati.

Il girovagare dei due animali non è passato inosservato ed ha catturato l’attenzione dell’Assessore Lucietta Amicone che si è adoperata per risolvere il problema. L’amministratrice ha contattato “SAMA”, l’associazione agnonese nata a tutela degli animali, che è subito intervenuta per portare i cani in salvo.

Il Municipio, tramite una nota, ha ringraziato l’associazione no-profit per l’importante lavoro svolto a favore della comunità:

“L’Assessore Lucietta Amicone si è messa in contatto con l’associazione SAMA di Agnone che è prontamente intervenuta e, come insito nel proprio nome, è riuscita a salvare i due animali riportandoli a casa. Ringraziamo questa splendida associazione no profit altomolisana“