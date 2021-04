Estate alle porte, balneatori al lavoro: stesse regole del 2020. Termoli meta ideale

Tintarella e relax in spiaggia: l’estate è alle porte e i balneatori sono già al lavoro per garantire, a partire già da maggio, momenti di spensieratezza a termolesi e turisti. La pulizia delle spiagge è partita e tanta è la voglia di buttarsi alle spalle questo terribile momento. Molta speranza è riposta nelle vaccinazioni.

Il governo sta lavorando sulle disposizioni definitive per trascorrere una vacanza in sicurezza. Le regole in spiaggia, salvo stravolgimenti, saranno quelle dell’estate 2020. Accompagnatori per i bagnanti, distanziamento, registro delle presenze, uso della mascherina e spazi ben definiti, i cosiddetti 10 metri quadrati, per ogni ombrellone.

“Abbiamo avuto un incontro con l’assessore Niro e gli amministratori dei 4 centro costieri. Siamo al lavoro. Per il 99 per cento le disposizioni saranno le stesse del 2020”, ha detto il presidente del Sib Molise, Nico Venditti.

L’annuncio delle riaperture ha mosso in mondo dei vacanzieri e il Molise ancora una volta si conferma una delle mete più amate: Termoli è in cima alle destinazioni richieste per un nuovo tipo di turismo, quello del cosiddetto Holiday Working. I dati forniti dal Centro Studi Italianway per il Sole24ore premiano la città adriatica. E’ boom di prenotazioni.