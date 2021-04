Covid, al Cardarelli pronto il nuovo punto vaccinale. Intanto in Molise somministrate oltre 100mila dosi

Sarà operativo domani mattina, 22 aprile, il nuovo punto vaccinale all’ospedale Cardarelli, con locali ampi in grado di ospitare in sicurezza i cittadini che si recheranno per essere sottoposti a vaccinazione. Lo rende noto l’Asrem che è in prima linea nell’organizzazione della campagna vaccinale che sta procedendo a ritmo serrato, con la somministrazione, nelle ultime ore, di oltre 100mila dosi. L’unica arma per combattere il Covid che continua a circolare anche in Molise.