Consiglio comunale di Agnone, Saia: “Nessun allargamento della maggioranza”

Nel Consiglio comunale di Agnone dello scorso marzo, il Sindaco Daniele Saia aveva ringraziato il Consigliere di opposizione Agostino Iannelli, appartenente al gruppo “Esserci”, per la collaborazione dimostrata nel corso delle votazioni.

Difatti, il capogruppo del centrodestra locale si è espresso spesso a favore, durante i Consigli comunali, delle risoluzioni della maggioranza guidata da Saia. A tal proposito, il Sindaco si era mostrato disponibile a dare una delega o una presidenza di una Commissione a Iannelli, come gesto di apprezzamento.

Nelle scorse ore, il primo cittadino agnonese è tornato sulla questione per smentire categoricamente le voci che vedevano tale gesto come un allargamento della maggioranza: “In merito all’apertura al Consigliere Agostino Ianelli nelle scorse settimane, ribadisco che non si tratta di allargamento della maggioranza ma di fattiva collaborazione. Sono sicuro che, mantenendo ognuno le proprie idee e i propri valori, un rapporto collaborativo non possa che far bene ad Agnone. La campagna elettorale è finita, ora bisogna lavorare insieme per il bene dei cittadini.“