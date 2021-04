Colli al Volturno, scontro violento tra due auto in corsa: 118 e carabinieri sul posto

Un violento incidente si è verificato questo pomeriggio sulla strada statale 627 all’altezza della frazione Valloni nei pressi di un noto ristorante della zona.

Per cause ancora da accertare e al vaglio degli inquirenti presenti sul posto, si sarebbero scontrate due utilitarie. Sono accorsi subito sul posto un’ambulanza del 118 proveniente da Cerro al Volturno e i carabinieri, per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dei fatti.

Conducenti e passeggeri delle auto coinvolte non hanno riportato ferite gravi.