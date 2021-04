Calcio, Serie D, questo pomeriggio si gioca Pineto – Fc Matese

Al Ferrante, è arrivato il sedicesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Corrado Urbano. L’ultima sconfitta risaliva proprio alla sfida d’andata, giocata lo scorso 6 gennaio, contro il Notaresco. Ancora un risultato di prestigio per Galesio e compagni, capaci di fermare le prime due della classe e risalire la classifica in modo incredibile. Quinto posto per i biancoverdi, a meno uno dal Castelnuovo Vomano e meno tre dal Cynthialbalonga. Terzo posto ad un passo, con la possibilità di salire sul podio, già questo pomeriggio nella sfida di recupero contro il Pineto. Un peccato non aver chiuso sull’1 a 0 la gara contro il Notaresco, matesini sempre concentrati, puniti da un pallone recuperato in fase di uscita. Poco male, domani si torna in campo, mister Urbano chiede ai suoi un ultimo sforzo prima di una lunga sosta, con la prospettiva di riuscire a chiudere un girone intero senza sconfitte.

Questo pomeriggio la trasferta in terra abruzzese, il Pineto è in ripresa con 4 risultati utili consecutivi i biancocelesti hanno rilanciato al massimo le ambizioni per la salvezza diretta, anche in considerazione dei tanti recuperi da giocare. Questo pomeriggio sfida aperta ad ogni tipo di risultato tra due squadre in ottima condizione. In campo, sempre per il girone F, anche Castelfidardo – Fiuggi