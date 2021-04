Ufficio di prossimità per servizi giudiziari, il Comune di Trivento pronto ad aprire uno sportello comunale. Il progetto nazionale è stato proposto dal Ministero della Giustizia, finanziando la Regione Molise per un importo di quasi un milione di euro. Il Comune di Trivento si impegna a ospitare detti Uffici in locali comunali appositamente individuati, metterà a disposizione il personale in carico presso l’amministrazione comunale e determinerà, in base alla domanda, i tempi di apertura dell’Ufficio di Prossimità. Nell’atto dell’esecutivo di via Torretta, si fa presente che è forte l’interesse del Comune di Trivento a creare un servizio ai cittadini e, in particolare, a quelli appartenenti alle cosiddette fasce deboli, che preveda la costituzione sul territorio di punti di contiguità all’interno dei quali si possano ricevere informazioni e compiere operazioni per le quali normalmente occorre recarsi presso gli uffici giudiziari.