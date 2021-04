Trofeo Bocciodromo Comunale, successo per Giuseppe Mignone della Bocciofila Monforte Quattro atleti rossoblù negli undici finalisti.

Share on Twitter

Share on Facebook

Prima vittoria stagionale per la Bocciofila Monforte Campobasso. Giuseppe Mignone ha vinto il Trofeo Bocciodromo Comunale, Individuale Regionale, organizzato dal Bocciodromo Comunale Campobasso. Secondo poto per l’atleta di casa Valentino Grieco, terzo posto per Michele D’Elia.

In gara 88 formazioni, questa la classifica finale:

1° Giuseppe Mignone ( Bocciofila Monforte Campobasso)

2° Valentino Grieco ( Padulese)

3° Michele D’Elia ( Bocciofila Monforte Campobasso)

4° Cristiano Paparella (Bocciofila Avis Campobasso)

5° Giuseppe Ferrara (Bocciofila Monforte Campobasso)

6° Francesco Massimiano (Padulese)

7° Giuliano D’Alessandro (Morgione Ripalimosani)

8° Luigi Massimo (Bocciofila Monforte Campobasso)

9° Stefano Pellicanò (Madonnadelle Grazie Termoli)

10° Mario Punzi (Folgore Cassino)

11° Carmelo Arietano (Bocciodromo Comunale Campobasso)

Direttore di gara: Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIABMolise

Arbitri di partita: Franco Colavecchia, Silvio Calabrese, Antonio Iacobucci, Luca Iacobucci