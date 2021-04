Sono finalmente partite le vaccinazioni al Palairino di Termoli. La struttura era da tempo pronta, allestita in tempi record dall’Amministrazione comunale e la sua apertura evita ai cittadini la fastidiosa trasferta a Campobasso. C’è uno spazio per l’attesa al coperto con numerose sedute distanziate, sull’altro lato invece si effettuano le vaccinazioni. Il centro vaccinale dove per ora si somministra esclusivamente AstraZeneca è organizzato con personale del Dipartimento Unico di Prevenzione, diretto dalla dottoressa Carmen Montanaro. Due le postazioni mediche per l’anamnesi, ma nei prossimi giorni potrebbero aumentare.

Sono impegnate numerose associazioni di volontariato, Sae112, Misericordia, Croce Rossa, Arca, Valtrigno, Cives. Per l’Asrem ci sono due medici e quattro infermieri. Il centro vaccinale sarà aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica