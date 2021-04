Anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Antonio Federico esprime le sue perplessità in merito al progetto South Beach che dovrebbe sorgere sulla costa di Montenero di Bisaccia. “Il progetto – afferma – non è in linea con lo sviluppo sostenibile dell’area, va contro la riduzione del consumo di suolo, si allontana dalla vocazione del territorio molisano di un turismo lento, basato sulle microstrutture ricettive locali”. Federico fa sapere di aver interessato della questione i ministeri della Transizione ecologica e degli Affari esteri per capire la consistenza e l’attendibilità degli investitori. “Tuttavia – conclude – è importante far capire ai molisani che sulla fattibilità del progetto saranno dirimenti le volontà di Comune e Regione, non di altri livelli istituzionali”.