“A causa della situazione di grave criticità presente presso il Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso si dispone il blocco dei ricoveri ordinari. I ricoveri ordinari verranno nuovamente autorizzati non appena risolta l’attuale criticità”.

Poche righe quelle scritte da Pancrazio La Floresta, da poche settimane direttore sanitario del più importante osepdale della regione. Poche righe che di fatto hanno paralizzano l’attività ordinaria del Cardarelli. A causare il blocco è stata la situazione degli ultimi giorni con decine di pazienti con problemi medio-gravi al Pronto soccorso e in attesa di essere spostati nei reparti di competenza o trasferiti in altri ospedali. Al Cardarelli è noto, a causa della presenza dei malati di covid, si è notevolmente ridotta la capienza per i pazienti affetti da altre malattie e da qui la decisione, di fronte ai tanti pazienti in attesa, di bloccare i ricoveri ordinari e di garantire solo le urgenze. Il blocco alla fine è durato una sola giornata. Lo stesso La Floresta ha deciso di revocarlo in tarda mattinata. “L’emergenza è rientrata – ha spiegato a Telemolise – abbiamo avuto un problema momentaneo con un picco di accessi al Pronto soccorso ma ora la situazione è tornata alla normalità”.

Un episodio che però preoccupa gli operatori sanitari perché potrebbe tornare a ripetersi in futuro, come ha sottolineato il sindacalista Carmine Vasile.

Il blocco dei ricoveri al Cardarelli è arrivato proprio quando la situazione legata al covid è in evidente migliroamento. I malati con il virus attualmente ricoverati all’ospedale del capoluogo sono una cinquantina, più che dimezzati rispetto alle settimane scorse.