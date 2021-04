Riscontri positivi nella prima tappa della Molise Swim Cup per gli Esordienti dell’H2O Sport che hanno confermato in vasca di attraversare un ottimo stato di forma migliorando tutti i loro riscontri cronometrici, frutto di lavoro e allenamenti costanti con i loro tecnici: Luca Di Giacomo, Giorgio Petrella, Paolo Di Lullo e Fabrizio Cinquina. Risultati positivi, quelli maturati a Campodipietra arrivati nonostante il momento delicato che si sta vivendo a causa della pandemia e proprio per questo, forse, più importanti. Nella categoria Esordienti A Lorena Andrea Visan classe 2010, si aggiudica i 200 dorso con il tempo di 2’51.2. Doppio podio conquistato dalla compagna di team Sofia Ventrella (2009), seconda nei 400 misti 6’30”6 e terza nei 200 dorso 2’52.5. Medaglia di bronzo per Sara Simeone nella gara dei 100 rana completati con il crono di 1’33”3. Stesso piazzamento centrato da Laura Falbo, anche lei 2010, nei 400 misti coperti in 6’55”5. Mette in bacheca una medaglia, quella di bronzo, anche Eleonora Ronchetti (2009) nei 100 farfalla chiusi in 1’20”2. Fanno bella figura, chiudendo ai piedi del podio, Nicole Santorelli (2010) protagonista nei 200 stile libero (2’33”5) e nei 100 farfalla (1’22”3) ed Elena Carusi (2009) impegnata nei 100 rana nuotati in 1’33”5. Anche tra gli uomini la società del presidente Massimo Tucci raccoglie i frutti del grande lavoro svolto. Sono d’argento i 200 dorso di Antonio Pisaturo (2008) che fa registrare il tempo di 2’40”3. E’terzo l’alfiere biancorosso Paolo Paolino (2009) impegnato nei 100 rana chiusi in 1’32”3. Lo stesso piazzamento lo ottiene Claudio Canuli nei 400 misti (6’19”). Chiude ai piedi del podio la sua gara Antonio Tucci (2008) nei 100 rana (1’32”8) a pari merito con Nicolò Gabrielli (2009). Quest’ultimo centra la quarta posizione anche nei 400 misti chiusi con il crono di 6’21”6. Sempre ai piedi del podio si piazza Matteo Salotto (2009) in gara nei 100 farfalla (1’18”1). Contribuiscono al bel risultato di squadra anche Domenico Rocco e Antonia Urbano nei 100 farfalla, Matteo Riganese nei 100 rana e 100 farfalla, Nicole Di Virgilio, Rossella Vizzarri, Arianna Marone e Matilde Varanelli nei 100 rana, piazzandosi tutti nei primi dieci.

Tra gli Esordienti B vola Ilario Menna (2010) che fa sue le gare dei 200 stile libero chiusi in 2’37”3 e dei 200 dorso, coperti con il crono di 2’54”6. Affermazione per Julian Di Giacomo (2011) nei 100 rana, gara nella quale ha fatto registrare il tempo di 1’42”5. Argento per Vittorio Cianciullo (2011) nei 200 dorso con il riscontro cronometrico di 3’01”6. Michela Melone (2011) è quarta nei 50 farfalla con 46”3. Si piazzano nella top ten Stefano Armando Alfieri nei 200 stile libero e 200 dorso, Federico Petriella e Manuel Panichella nei 200 dorso, Simone Sallese nei 100 rana, Sabrina Gabrielli, Emma Petrucci e Giulia Metta nei 200 stile libero e 50 farfalla, Emma Felicia De Felice e nei 100 rana.

Questo il commento del Presidente Tucci: “Questi ragazzi rappresentano il presente e il futuro dell’H2O Sport e abbiamo sentito il dovere di tutelarli tenendo le piscine aperte solo per il settore agonistico. È una situazione molto difficile per il mondo del nuoto: le risorse sono limitate, gli aiuti governativi praticamente inesistenti e le società agonizzano. La verità è che siamo animati più dalla passione che dagli aspetti economici, tuttavia, vedere i nostri ragazzi gareggiare a questi livelli, ci rende molto felici perché ci ripaga perlomeno moralmente dei nostri sacrifici.”

Fonte: Ufficio stampa