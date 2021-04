E’ stata approvata la graduatoria delle valutazioni del personale dipendente per la tanto attesa progressione “orizzontale” delle categorie. Atti che, per altri Enti, sono quasi routinari e periodici.

«Due anni fa ho trovato il personale davvero abbattuto per tanti diritti non riconosciuti, alle prese con carichi di lavoro sempre maggiori e a volte insostenibili, a causa di continui pensionamenti e incombenze normative sempre più pressanti. Nonostante ciò, i dipendenti, mostrando fiducia nei miei confronti dell’amministrazione e verso la classe dirigenziale, hanno proseguito il loro lavoro senza mai arrivare allo scontro e i risultati finalmente cominciano ad arrivare, con questa progressione che davvero sembrava un miraggio.

È un buon risultato, – ha continuato l’assessore Dall’Olio – ma è solo l’inizio di un lavoro ormai avviato e che anche nel prossimo futuro continuerà con costanza a produrre i suoi frutti. Infatti, proseguiremo a breve con lo scorrimento della graduatoria per il personale che non è rientrato nella prima fase di progressione e, successivamente, ripartiremo con tutte le misure contrattuali rimaste non soddisfatte in questi anni, come le indennità di servizio e di procedimento.