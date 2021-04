Il tema delle riaperture di cinema e teatri è ancora una volta al centro del dibattito. In zona gialla sarà infatti possibile tornare in scena all’aperto, e al chiuso con particolari condizioni dettate dalle linee guida nazionali per la prevenzione anti Covid19. Una riapertura graduale per consentire al paese di tornare a una vita di “quasi” normalità: per dar modo agli operatori economici di tornare a lavoro e ai cittadini di poter nuovamente godere degli spazi all’aperto.

La compagnia Cast di Isernia è tra quelle realtà legate al settore dell’intrattenimento che più di tutti ha subito la grave crisi economica legata alla Pandemia.

Chiuse tutte le attività, corsi, spettacoli, lezioni, concerti o mostre da Ottobre. “Ci siamo auto tassati – dice Salvatore Mincione Guarino – abbiamo dato fondo ai nostri risparmi per non chiudere e per essere pronti per riaprire. E’ stato un anno duro ma di certo ce la faremo a tornare a ridere insieme al nostro pubblico”.

Dal 26 aprile e in zona gialla si riparte finalmente con spettacoli anche al chiuso. In zona arancione e rossa gli spettacoli saranno consentiti solo all’aperto, sempre con distanziamento e obbligo di mascherina. Rimane comunque l’obbligo di osservare il coprifuoco, che resta fissato alle 22.

“Siamo pronti per riprendere con gli spettacoli – riferisce Giovanni Gazzanni – distanziamenti, prenotazioni, igienizzanti, abbiamo solo bisogno di ripartire”.

Una luce in fondo al tunnel intravedono i professionisti del settore teatrale, che da troppo tempo sono senza il loro pubblico.