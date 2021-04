Nella serata di ieri una squadra dei vigili del fuoco di Termoli è intervenuta in via Favorita a Campomarino per il crollo del tetto in legno di una casa disabitata. Nessun danno ad altre strutture: il crollo non ha coinvolto spazi esterni e quindi nessun pericolo per le persone.

Sul posto anche i carabinieri e i vigili urbani.