Aumenta il numero dei tamponi e sale anche quello dei positivi al Covid, anche se il tasso di positività resta basso: 4,56%. Non si registrano decessi, mentre il numero dei pazienti dimessi dagli ospedali (6) supera quello dei ricoverati che sono 4. E poi ci sono anche 52 guariti. E’ in sintesi il contenuto dell’ultimo bollettino dell’Asrem. Sono 47 i contagi su 1029 tamponi processati. 14 i nuovi casi a Campobasso, che dunque è il centro più colpito, seguito da Termoli con 5, 4 a Bojano e Venafro. Continua ad allentarsi intanto la pressione sugli ospedali, con il San Timoteo di Termoli che da qualche giorno è covid free. Scende a 48 il numero dei pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui 9 in Terapia intensiva, 2 al Gemelli ed altrettanti al Neuromed. Scendono sotto quota 600 gli attualmente positivi. Sono in totale 594, mentre il numero delle vittime è fermo a 466. Continua invece a salire quello dei pazienti che hanno sconfitto la malattia. I guariti, in totale sono infatti 11.875.

Prosegue in tanto a ritmo serrato la campagna vaccinale che ha superato le duemila dosi giornaliere. In totale le dosi somministrate sono 98.816, pari al 94,16% dei vaccini consegnati. Con il via libera dell’Ema a Johnson & Johnson, in arrivo le circa 900 dosi destinate al Molise.