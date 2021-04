Turno interlocutorio in vetta alla classifica del girone F. Due pareggi per le battistrada Campobasso e Notaresco. Siamo nella parte finale del campionato, ogni partita comporta delle difficoltà, certo il turno andato in scena domenica era sulla carta pro Campobasso. Il Notaresco, come da previsione, ha avuto i suoi grossi grattacapi contro l’Fc Matese, tanto da riuscire ad evitare la sconfitta solo in zona Cesarini. Al contrario il Campobasso non è riuscito a portare a casa l’intera posta in palio contro la Vastese. Ribadendo il concetto espresso all’inizio, la vittoria era alla portata anche alla luce degli oltre venti giorni di stop della Vastese, tornata in campo mercoledì scorso nel recupero perso all’Aragona contro l’Fc Matese. Lupi imbrigliati dalla densità messa in campo dalla squadra di Fulvio D’Adderio, poche le chance per pungere, con l’unica vera occasione arrivata nel secondo tempo con il salvataggio miracoloso di Boccanera sul tiro ravvicinato di Esposito. La costante del girone di ritorno è che il Campobasso fa fatica a realizzare contro le squadre chiuse. Una difesa anche ad oltranza, come visto in più occasioni dalle avversarie degli uomini di Cudini, che in particolar nella seconda frazione di gioco hanno rinunciato anche alle ripartenze viste nel primo tempo. Ci riferiamo a alle gare contro Castelfidardo, Aprilia e Recanatese, vinte uno a zero, ai pareggi a reti bianche contro Giulianova, Montegiorgio, Matese e Vastese. Chiaramente il discorso cambia contro le squadre che hanno giocato per vincere contro il Campobasso, a viso aperto. In queste partite, non a caso, Esposito e compagni hanno annichilito gli avversari, vedi Notaresco, vedi Castelnuovo Vomano, vedi anche Cynthialbalonga, dove, nonostante la sconfitta, l’elemento fortuna è stato senza dubbio decisivo.

Ebbene cosa evincere da questi dati, due considerazioni. La prima è che la difesa è davvero di ferro, la fase difensiva è precisa e puntuale. La seconda, testimonia che il Campobasso deve migliorare assolutamente nelle gare sporche, vincere anche con episodi, senza merito, ma vincere, anche a costo di modificare qualcosa nel modo di giocare o nell’atteggiamento tattico anche a gara in corso.

Fermo restando che i lupi sono primi dall’inizio, che sono il miglior attacco, la miglior difesa e che giocano sempre un calcio di ottima qualità. Un percorso di assoluto livello che deve trovare massima applicazione nella vittoria del campionato.

Ora 15 giorni di stop, ieri pomeriggio la Lnd ha apportato alcune variazioni al programma dei recuperi del 21, 25 e 28 aprile. Dal nuovo programma, infatti, non si giocherà mercoledì 28 aprile la sfida tra Campobasso e Pineto, gli abruzzesi scenderanno in campo al Civitelle contro l’Olympia Agnonese. In merito alla lotta al vertice tra Campobasso e Notaresco, la Lnd è pronta a far giocare, giustamente, le due squadre in contemporanea per garantire massima regolarità alla lotta per la Lega Pro. Quindi con grande probabilità Campobasso-Pineto (17ª giornata) sarà giocata lo stesso giorno di Notaresco-Montegiorgio (22ª giornata), verosimilmente domenica 2 maggio, così come le gare, Notaresco-Pineto (18ª giornata) e Vastogirardi-Campobasso (26ª giornata), probabilmente in campo mercoledì 5 maggio.