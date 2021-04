Isernia, 70 sacchi di rifiuti raccolti dai volontari nel primo evento Plastic Free

70 sacchi pieni e tanti rifiuti speciali raccolti dai volontari di ogni età che ieri mattina a Isernia hanno aderito alla campagna nazionale di “raccolta rifiuti” lanciata dalla onlus Plastic free. I partecipanti, dopo il ritrovo e le procedure di accreditamento in base alle disposizioni anti-covid, hanno bonificato, armati di guanti, sacchi e bastoni alcune aree del quartiere San Lazzaro di Isernia. Soddisfatti gli organizzatori, del bottino e della partecipazione numerosa dei cittadini.

Plastic Free Onlus è un’associazione di volontariato nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica che non solo inquina bensì uccide. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 550 referenti in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica.

Tra i volontari presenti all’iniziativa Plastic Free anche una nutrita rappresentanza del Club Alpino Italiano di Isernia.