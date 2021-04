Il sottosegretario alla Salute Costa visita il centro vaccinale di Campobasso. “Il Molise sta facendo un ottimo lavoro sui vaccini”

Ha avuto parole di apprezzamento per l’organizzazione della campagna vaccinale del Molise il sottosegretario del ministero della Salute, Andrea Costa, arrivato in regione per una visita istituzionale. Prima tappa la sede palazzo Vitale, dove ad accoglierlo c’era il presidente Donato Toma. Poi la tappa al centro vaccinale di Selvapiana, allestito dal Comune di Campobasso. Ad accompagnarlo il governatore ed i vertici dell’Asrem. Insieme hanno visitato la struttura, poi l’incontro con i giornalisti. Il rappresentante del governo Draghi si è detto soddisfatto dell’andamento della campagna vaccinale, sottolineando come la maggior parte degli ultraottantenni e dei soggetti fragili siano stati vaccinati. “Credo che nel giro di poche settimane questo obiettivo sarà raggiunto”, ha dichiarato Costa che poi ha annunciato l’aumento delle dosi nei prossimi mesi che consentiranno di poter vaccinare cinquecentomila persone al giorno. Una volta immunizzate le categorie più a rischio, secondo il sottosegretario andrebbe aperta una riflessione su altre categorie da vaccinare, tra cui quelle che garantiscono servizi pubblici. Ma nel frattempo, anche in vista delle prime riaperture previste per il 26 aprile, Costa ha invitato i cittadini alla collaborazione ed al rispetto delle regole perché il virus c’è e continua a circolare. Occorrerà insomma continuare a seguire la linea della prudenza in attesa che la maggior parte della popolazione italiana venga immunizzata.