Efficientamento energetico, il Comune di Sant’Angelo Limosano aderisce al bando European City Facility ed entra nell’associazione dei comuni con Campobasso capofila. Il bando, di iniziativa europea, offre alle Pubbliche Amministrazioni un sostegno finanziario e tecnico per sviluppare strategie di investimento sull’energia sostenibile. La proposta è partita dal Comune di Campobasso, che ha individuato un raggruppamento di municipalità, aventi linee di azione comuni inerenti gli interventi di efficientamento energetico, e precisamente: Campobasso, Oratino, Castropignano, Campodipietra, Ferrazzano, Pietracupa, Fossalto, San Giovanni in Galdo, Casalciprano, Mirabello Sannitico, Spinete, Torella del Sannio e Sant’angelo Limosano, appunto, amministrazione guidata da William Ciarallo. Il nome dato al progetto territoriale è “ME&ENERGY-Molise Enviroment & Energy” e tra le linee di azione prevede: la creazione di un parco energetico intercomunale a servizio della collettività, con installazione di panchine fotovoltaiche, alberi fotovoltaici, pensiline fotovoltaiche, veicoli elettrici, colonnine di ricarica, la cui energia generata, oltre ad essere destinata all’autosostentamento del parco stesso, potrà essere destinata nella misura del surplus generato alla formazione di una comunità energetica; la creazione di un Info Point dedicato alle opportunità di efficienza energetica a cui il cittadino può accedere (One Stop Shop); la creazione di una comunità energetica, con installazione di impianti a fonte rinnovabile su edifici privati in funzione del reddito annuo: l’energia prodotta potrà essere usufruita dal cittadino stesso con notevole vantaggio in bolletta.