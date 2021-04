Covid, un decesso e tre ricoveri. Scende il tasso di positività. Si allenta la pressione sugli ospedali

Sono 600 le persone positive ad oggi in Molise, l’88,5 per cento delle quali è asintomatica a domicilio. Continua a scendere la curva del contagio, dall’ultimo bollettino Asrem: appena l’1,5 per cento. Quattro soli casi a Bojano, Campomarimo, Ferrazzano e Sepino, su 258 tamponi. E’ il dato che risente del basso numero di test effettuati, come accade sempre durante il fine settimana, ma che contribuisce, anche dal punto di vista psicologico, a rendere in quadro generale meno allarmante.

Perfettamente in pari il bilancio dei nuovi ricoveri 3, e delle persone dimesse, altrettante. Per questo la pressione sugli ospedali continua a calare e al Cardarelli le persone ricoverate sono 50: 9 occupano la terapia intensiva e 41 il reparto degli infettivi.

Da registrare anche il decesso di un uomo di Colletorto di 75 anni che si trovava in rianimazione e che porta a 466 il numero complessivo delle vittime da Covid. I guariti sono 61.