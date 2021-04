L’ acqua Molisia: fa bene alla salute e all’ambiente. Importanti riconoscimenti anche dal ministero delle Salute

L’acqua Molisia rappresenta un vero e proprio stile di vita, salutare e bilanciato, in armonia con tutto ciò che ci circonda. Ne sono convinti i vertici della Di Iorio Spa, azienda molisana che opera nel settore del beverage da oltre 125 anni e che continua ad affermarsi come realtà al passo con i nuovi trend di mercato e nel rispetto dell’ambiente. L’acqua oligominerale Molisia sgorga da una fonte inserita in un contesto naturalistico incontaminato , ma soprattutto nasce dal legame con il territorio dell’azienda. Oltre ad aver ottenuto importanti riconoscimenti dal ministero della Salute, che ne confermano l’altisissima qualità, Molisia viene imbottigliata in uno stabilimento della tecnologia avanzatissima, i cui impianti, tra i più moderni del settore, raggiungono una capacità produttiva giornaliera d 1 milione e mezzo di bottiglie. Le elevate performance di produzione sono ottenute con un impatto ambientale minimo. La Di Iorio Spa, infatti, ha installato pannelli fotovoltaici nei propri impianti, aumentando così la sostenibilità delle produzioni. “Siamo alla continua ricerca di nuove soluzioni che favoriscano la tutela dell’ambiente – ha dichiarato Fabio Di Iorio – L’intera gamma Pet di Molisia è composta da plastica 100% riciclabile. Non solo – ha aggiunto – Proponiamo anche il nuovo formato vetro a rendere da 100cl”. Una pratica implementata con successo in alcuni Paesi europei, tra i quali la Germania. “Il nostro obiettivo è che i consumatori non acquistino solo un’acqua che promuova e supporti un giusto equilibrio psicofisico”, ha spiegato Giulia Di Iorio.