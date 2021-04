Covid, curva in decisa discesa: 7 positivi, nessun decesso e zero ricoveri. Ci sono anche 48 guariti

Il Covid continua rallentare la sua corsa. Una tendenza che va avanti da settimane ormai e confermata anche dall’ultimo bollettino dell’Asrem. Un bollettino così che non si vedeva da mesi. Nelle ultime 24 ore,infatti, in Molise non si sono registrati decessi, né nuovi ricoveri in ospedale a causa del Coronavirus e soli 7 positivi dai 237 tamponi processati, con un tasso di positività che sfiora il 3%. Quattro i comuni interessati dal Covid: Campobasso, con 3 casi, Isernia con 2 Bojano e Campodipietra con un solo caso. Dunque pochissimi positivi e 48 guariti, di cui 10 nel capoluogo e 4 a Termoli. Gli attualmente positivi sono 658, i pazienti ospedalizzati sono in totale 55 di cui 50 al Cardarelli (10 in Terapia intensiva), 1 al San Timoteo, 2 al Gemelli, altrettanti al Neuromed. Le vittime, dall’inizio della pandemia sono 465, i guariti in totale 11.762.