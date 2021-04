Consiglio comunale di Capracotta: approvato l’odg sulla cittadinanza italiana a Patrick Zaki

Share on Twitter

Durante lo scorso Consiglio Comunale di Capracotta, si è discusso un punto relativo alla richiesta al Governo di conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki.

Il ricercatore egiziano, infatti, è ancora ingiustamente detenuto in carcere da ormai più di un anno. L’Assise capracottese ha dato responso positivo in merito e il Sindaco Candido Paglione ha sottolineato l’importanza di tale gesto:

“Il consiglio comunale di Capracotta ha voluto esprimere la propria solidarietà a Patrick Zaki, giovane ricercatore egiziano dell’Università di Bologna ingiustamente detenuto in carcere in Egitto dal 7 febbraio 2020. Lo abbiamo fatto votando un ordine del giorno nel quale ci uniamo a quanti stanno chiedendo in questi giorni al Governo di conferire la cittadinanza italiana a Zaki.

Chiedere la cittadinanza per Patrick è un gesto importante che serve a rafforzare l’impegno del Governo e del Parlamento italiano per giungere prima possibile alla sua liberazione. La sua detenzione, infatti, viola palesemente i diritti umani ed è lesiva delle garanzie più elementari dello stato di diritto.“