Campagna di sensibilizzazione per il 5 x 1000 all’associazione di volontariato “Cielo e Terra” di Trivento

Dona il 5 x 1000 all’associazione di volontariato “Cielo e Terra” di Trivento. È questo l’invito rivolto dall’associazione che opera presso il Poliambulatorio di Trivento da 10 anni con il Centro socio educativo “Raggio di Luce”. Era il 7 marzo 2011, giorno di inaugurazione del centro, diretto dal presidente Maria Mastroiacovo. “Raggio di Luce” ospita i diversamente abili dell’area del Medio Trigno e offre uno spazio per socializzare, creare, condividere e crescere. La struttura assicura ai propri utenti la specifica e continua assistenza, nonché interventi socio-educativi personalizzati, con attività innovative e stimolanti, che vanno dalla stimolazione cognitiva alla creazione artistica, dai laboratori di manualità ai laboratori musicali e informatici, dal teatro all’ortopedia. Il messaggio dell’associazione per la donazione del 5 x 1000 è il seguente: A te non costa nulla, ma per noi vale molto. Il codice fiscale da indicare in dichiarazione dei redditi è il seguente: 92059990702.