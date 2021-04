Strategie di lotta alla criminalità organizzata, riconoscimento internazionale per il giurista Vincenzo Musacchio

Share on Twitter

Share on Facebook

Il molisano Vincenzo Musacchio, giurista, docente e ricercatore in enti e organizzazioni internazionali, ha ricevuto un altro importantissimo riconoscimento, la menzione speciale al “Global Crimes Trend 2021”, da parte dell’Associazione Internazionale dei Capi della Polizia degli Stati Uniti per la tematica delle strategie di lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

Musacchio, curatore di numerose collane di diritto penale e crimonologia, lo scorso anno, fu premiato per il suo impegno nell’educazione alla legalità con il “Premio Nazionale don Giuseppe Diana” dai familiari del sacerdote assassinato dalla camorra a Casal di Principe.