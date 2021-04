Screening epidemiologico a Termoli: oggi 270 tamponi, tutti negativi

Share on Twitter

Penultima giornata quella odierna per lo screening epidemiologico gratuito. Si sono sottoposti al tampone rapido antigenico presso la Misericordia 270 persone. Tutti i tamponi sono risultati negativi.

Lo screening voluto dall’amministrazione comunale per verificare l’incidenza da Covid in città si concluderà domani. Ci sono ancora posti disponibili per chi volesse aderire. E’ possibile registrarsi attraverso l’home page del sito internet del Comune di Termoli. Una volta effettuata la registrazione bisogna stampare il modulo firmato che dovrà essere firmato e consegnato al momento del tampone. L’esito sarà comunicato tramite posta elettronica attraverso la mail indicata al momento dell’iscrizione.