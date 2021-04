46 second read

Ragazza cade dal quarto piano di una palazzina, ricoverata in gravi condizioni al San Timoteo

Una ragazza di 18 anni è in gravi condizioni al San Timoteo di Termoli. Nel pomeriggio di oggi sarebbe caduta dal quarto piano di una palazzina di via America. Ad allertare i soccorsi sarebbero stati alcuni vicini che avrebbero assistito alla scena. La dinamica e le cause della caduta sono al vaglio della polizia giunta sul posto insieme ai soccorritori di 118 e Misericordia. Un volo di diversi metri finito su un prato.