Isernia, lunedì scadenza domande borse di studio

L’assessore all’istruzione del Comune di Isernia, Eugenio Kniahynicki, ricorda che lunedì prossimo, 19 aprile, è il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al alle Borse di Studio per gli iscritti agli istituti di scuola secondaria di secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione. Le Borse sono finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale, che saranno poi erogati dal Ministero dell’Istruzione mediante il sistema dei bonifici domiciliati.

Le istanze vanno compilate utilizzando un apposito modello (allegato A dell’avviso pubblico datato 2 aprile, pubblicato il 6 aprile, reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Isernia), e vanno inoltrate unitamente alla certificazione ISEE, a copia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia del codice fiscale dell’alunno.