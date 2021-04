Giornata di vaccinazione anti covid-19 al Poliambultorio di Trivento con 150 cittadini del territorio tra cui un centenario di Fossalto. Giornata di richiamo vaccinale, con Moderna, per numerosi cittadini del territorio, oltre Trivento, Salcito, Fossalto, Roccavivara, e si ripeterà anche domani domenica 18 aprile sempre al Poliambulatorio di Trivento. Le due giornate di vaccinazioni sono state rese possibili grazie alla collaborazione dei medici di base di Trivento, Pasquale Corallo, Michele Iocca, Antonio Felice e Giovanni Amicone, “ci siamo divisi in quattro turni – riferisce il sindaco Corallo nonché medico – due mattine e due pomeriggi, è un dovere ma anche un onore poter dare il nostro contributo, dando anche il cambio ai colleghi che da giorni sono impegnati nelle vaccinazioni. Approfitto per congratularmi con il personale sanitario del Poliambulatorio di Trivento, impegnato da oltre due mesi volontariamente e in forma gratuita. Inoltre, ringrazio anche il SAE 112, una presenza importante per la logistica e l’organizzazione, anche per evitare assembramenti. Infine, voglio ricordare a tutti che l’unico modo per uscire da questa pandemia è e rimane il vaccino e l’esempio del cittadino centenario di Fossalto, oggi vaccinato, possa far riflettere tutti, un segno di buon auspicio per ripartire insieme”.