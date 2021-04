Furto al supermercato a Isernia: denunciato un uomo di 50 anni

È stato fermato e denunciato per furto un uomo di 50 anni di Isernia, che si è reso responsabile ripetutamente di taccheggio all’interno del supermercato Conad del centro commerciale ‘In Piazza’.

L’uomo si era recato più volte a fare spesa nel supermercato prendendo prosciutto e formaggio senzaa passare i prodotti in cassa per il pagamento. L’uomo occultava la merce sotto la giacca o semplicemente in una borsa riutilizzabile per fare acquisti. Alcuni dipendenti della struttura si sono accorti dei furti e hanno così segnalato i fatti al direttore il quale, visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, è così riuscito a capire il modus operandi del ladro.

Qualche giorno fa, mentre era in procinto di mettere a segno il suo ultimo furto, il direttore è stato subito avvisato della presenza del 50enne. Avvisato anche il vigilantes in servizio presso il Conad, l’uomo è stato fermato immediatamente dopo l’uscita dal supermercato e trovato, ancora una volta, in possesso di generi alimentari nascosti sotto il cappotto.

L’uomo è stato denunciato ai carabinieri non tanto per il valore della merce in sé, ma come deterrente per il fenomeno che andava avanti da diverso tempo e per altri malintenzionati.