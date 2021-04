Consiglio Comunale di Agnone, il Sindaco Saia presenta il D.U.P.

Durante lo scorso Consiglio Comunale di Agnone, il Sindaco Daniele Saia ha presentato i cardini del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).

Nell’illustrare i progetti da mettere in campo nei prossimi anni, Saia ha posto l’accento sulla realizzazione di un Istituto agrario e sull’imprenditorialità:

“Ci troviamo ad amministrare in una fase storica che mai si era vista nell’ultimo secolo, questo ci porta ad un’elaborazione diversa del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) che non ci toglie, però, lo spirito di guardare al futuro con fiducia. Dobbiamo cercare di invertire la tendenza per quanto concerne lo spopolamento e invertire la tendenza significa non perdere quei servizi essenziali che abbiamo. Sicuramente è una lotta dura, ma dobbiamo combatterla.

Sarà importante tenere in vita le scuole agnonesi di ogni ordine e grado. Lavoreremo per implementare una formazione di tipo agrario, puntando all’apertura di un Istituto specifico. L’agricoltura non è una cosa brutta, con l’agricoltura si può fare impresa. Il giovane che decide di fare zootecnia è un giovane che lavorerà il giusto e otterrà un giusto reddito. La promozione dello sviluppo agricolo mirerà anche ad allargare la filiera del settore lattiero-caseario, un pilastro nell’ambito economico agnonese.

Stiamo lavorando anche per realizzare una palestra per le nostre scuole, siamo convinti che si debba fare presso il plesso dell’ex scuola media, abbattendo la vecchia struttura. C’è necessità anche di lavorare alla realizzazione di un convitto per studenti provenienti da altri Comuni, c’è la volontà dell’amministrazione di portare avanti questa istanza.”