Case Rosse, la frazione di Roma, con le strade dedicate al Molise

Una curiosità inaspettata viene scovata dal Web e segnalata dal Sig. Giancarlo De Lisio: Case Rosse è una frazione di Roma e molte strade sono dedicate al Molise.

Tra le tante, Via Baranello, via Bonefro, via Oratino, via Limosano, via Gambatesa, via Pescopennataro, via Filignano, via Conca Casale, via Monteroduni, via Santa Croce di Magliano, via San Biase, via Mirabello Sannitico, via Casalciprano, via Civitacampomarano, via Castropignano, via Cercemaggiore, via Cercepiccola, via Castellino del Biferno, via Belmonte nel Sannio, via Castelpetroso, via Castelbottaccio, via Castelpizzuto.