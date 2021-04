Torna a scendere il tasso di positività: 33 contagiati su 509 tamponi. 2 vittime

48 second read

48 second read

48 second read

Share on Twitter

Share on Facebook

Torna a scendere il tasso di positività in regione. Oggi 33 nuovi contagiati su 509 tamponi processati (6,4 per cento). Ci sono due vittime: un 59enne di Campobasso e una 92enne delle Isole Tremiti. 4 i nuovi ricoveri, 2 i dimessi. Negli ospedali i pazienti covid sono ora complessivamente 67. Nel bollettino anche 24 guariti. Per quanto riguarda i casi nei comuni, i numeri più alti a Campobasso (con 7 positivi) e Bojano (con 4). Negli altri centri numeri tra 1 e 3 contagi.