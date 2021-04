Paziente intubato trasferito dal Veneziale a Lanciano

Reparti di Rianimazione ancora col fiato corto in Molise. Nel pomeriggio, un paziente no-Covid intubato e in gravi condizioni è stato trasferito dal Veneziale di Isernia all’ospedale di Lanciano. Tutti occupati i nove posti letto di Rianimazione al Veneziale, non c’era altra scelta che trasferire il paziente fuori regione, visto che a Campobasso il reparto è utilizzato solo per i pazienti Covid e al San Timoteo non c’era posto. Probabilmente manca ancora il personale per mettere realmente in funzione i moduli aggiuntivi di Campobasso e Termoli.