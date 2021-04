Parte da Isernia il Concorso internazionale per cortometraggi realizzati con dispositivi smartphone

Ha preso il via la prima edizione del Concorso internazionale per cortometraggi realizzati con dispositivi smartphone, tablet, action camera e droni, in collaborazione con il Corso di Laurea magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale (CITEM) e con il Corso di Laurea triennale in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) dell’università Alma Mater Studiorum di Bologna

ObiettivoCorto iniziativa inserita nell’ambito dell’iCINEMA Film Festival (iNTERNATIONAL – iNNOVATIVE – iNTERACTIVE), festival internazionale dedicato alle arti visive e cinematografiche, è la prima edizione del concorso internazionale, aperto a tutti, dedicato ai cortometraggi e documentari e parte proprio da Isernia. Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare le persone, in particolare i giovani, alla settima arte: il cinema. Il linguaggio cinematografico può proporsi, infatti, come interprete inedito per fornire spunti di riflessione complementari a quelli che, si trovano nei libri e