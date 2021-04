Nel cimitero di guerra trevigiano di Borso del Grappa riposa un soldato triventino, Luigi Florio. Il Comune di Trivento concede il patrocinio per la cerimonia di commemorazione della Grande Guerra. Nel Comune di Borso del Grappa, in provincia di Treviso, ai piedi del Monte Grappa, venne istituito l’unico Cimitero di Guerra trevigiano dotato di oratorio-cappella. In questo cimitero sono stati sepolti 255 soldati e nell’archivio comunale è ancora oggi custodito un documento che riporta i nominativi dei caduti e sepolti nel cimitero dedicato al Capitano Enrico Picaglia, decorato con Medaglia d’Argento al Valor Militare. Tale registro purtroppo è parziale, infatti si stima che i sepolti fossero probabilmente oltre 700. Tra 255 in elenco, risulta anche un soldato nato a Trivento il 13 settembre 1898, e precisamente Florio Luigi, il quale morì per ferite riportate in combattimento sul Monte Coston (Quota 1503) e qui sepolto il 24 giugno 1918. Nei programmi del Comune di Borso del Grappa c’è il recupero del piccolo camposanto e, nel prossimo autunno, la celebrazione di un solenne omaggio a tutti i 255 soldati, provenienti, per lo più, dalle regioni nord occidentali e meridionali della nostra Penisola e da città come Roma, Torino, Parma, Napoli, che sacrificarono la vita per la Patria e per l’Unità d’Italia. Per questo motivo e, soprattutto per il fatto che nel cimitero c’è anche il nome del soldato triventino Luigi Florio, il Comune di Trivento ha concesso il gratuito patrocinio al Comune di Borso del Grappa per la cerimonia di commemorazione “Grande Guerra: un fiore per non dimenticare! Gloria a voi soldati del Grappa”.