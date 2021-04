Molise a rischio, meno di trecentomila i residenti

Da regione che non esiste il Molise si avvia a diventare una regione fatasma.

La deprimente previsione nei numeri dell’Istat che sono impietosi: il Molise ha perso altri 4mila residenti nel 2020. Al 31 dicembre scorso, ne erano rimasti 296.547, solo a fine 2019 ne erano 300.516. Persi per strada, morti o emigrati, 3.969 molisani. Già nel 2019, la popolazione molisana era passata dai 303.790 abitanti del 1° gennaio, ai 300.516 del 31 dicembre. Perdiamo costantemente dai tre ai 4mila residenti l’anno. Analizzando i dati della mortalità del 2020, messi a confronto con il 2019, si nota inoltre che l’incremento non è causato solo dai decessi ufficiali per il Covid. In totale, in Molise nel 2020 sono morte 4.127 persone.

Nel 2019, 3.663, 464 persone in più in un anno. Infine, i nuovi iscritti all’anagrafe.

In Molise nel 2020 sono stati 6.216. I cancellati, invece, 7.769. Millecinquecento persone in meno. Di questo passo, entro settanta anni il Molise non sarà più la regione che non esiste, ma semplicemente una regione fantasma. Un territorio deserto e abbandonato. Lo dicono i numeri.