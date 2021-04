Coldiretti: giovani che sfidano il Covid, al via iscrizioni a selezione regionale Premio Oscar Green 2021

Aperte le iscrizioni alla fase regionale della XV edizione del concorso Oscar Green. Una competizione che dal 2006 ad oggi ha visto decine di migliaia di imprese giovani presentare i propri progetti innovativi e originali. Promosso da Coldiretti Giovani Impresa, l’Oscar Green premia le idee dei giovani agricoltori under 40: un Premio alle imprese che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori, danneggiati dall’emergenza sanitaria in atto nel Paese. Oltre alle imprese agricole, possono partecipare enti pubblici, cooperative e consorzi capaci di creare sinergia con realtà agricole a fini sociali. I vincitori della fase regionale parteciperanno, in seguito, alla selezione nazionale con i vincitori di tutte le altre regioni d’Italia.

Lo slogan scelto quest’anno, “Giovani che sfidano il Covid”, ben si sposa con il periodo storico che stiamo vivendo e con i numeri che, su base nazionale, parlano di 55mila giovani italiani che hanno scelto di impegnarsi in agricoltura, facendo registrare un aumento del 14% rispetto a cinque anni fa, come evidenzia un’analisi della Coldiretti sulla base di dati Unioncamere. L’iscrizione al concorso potrà essere effettuata dal 15 aprile al 15 maggio 2021 accedendo al portale dedicato https://giovanimpresa.coldiretti.it o rivolgendosi agli Uffici zona di Coldiretti Molise presenti su tutto il territorio regionale.

“Il rinnovato fascino della campagna per i giovani – afferma Aniello Ascolese, Direttore regionale di Coldiretti Molise – si riflette nella convinzione comune che in tempi di pandemia l’agricoltura sia diventata un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, anche grazie alle grandi possibilità di innovazione che il settore offre sul piano produttivo, ambientale e della sicurezza alimentare”.

“Le imprese che corrono per l’Oscar Green – spiega il Delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa, Mario Di Geronimo – rappresentano l’innovazione nel rispetto della tradizione. Saranno infatti i giovani i veri protagonisti della transizione ecologica che dovrà e saprà dare le giuste risposte alla collettività, realizzando prodotti originali e arricchendo il territorio di servizi altrimenti impossibili da garantire”.

Sei le categorie in gara: