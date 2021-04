Calcio, Serie D, tra Campobasso e Piedimonte Matese due sfide importanti per il vertice della classifica

Il campionato di serie D non riesce a trovare pace nemmeno a fronte di un avvenuta rimodulazione, la seconda nel giro di qualche mese. Partiamo da domenica prossima quando sono stati già stabiliti due rinvii con ufficialità: si tratta di Castelfidardo – Vastogirardi ed Agnonese – Porto Sant’Elpidio. Raramente nel corso del torneo le tre molisane hanno giocato contestualmente. Proprio ieri, però, si è registrato già un rinvio di una delle partite stabilite dopo la nuova riprogrammazione voluta dalla Lnd: mercoledì 21, infatti, si sarebbe dovuta giocare Porto Sant’Elpidio – Olimpia Agnonese. Rinviata per i contagi diffusi nelle fila dell’Agnone. La nuova formula del calendario, fatta due giorni fa dalla Lnd, probabilmente avrebbe dovuto richiedere anche un intervento di modifica al protocollo altrimenti si potrebbe nuovamente incorrere, così come è avvenuto, in nuovi casi di rinvio a cui, per motivi ormai di tempo, sarà difficile porre rimedio. Ad ogni modo, non ci sono state modifiche al protocollo: le gare continuano a rimanere appese a delle contingenze e l’Olimpia Agnonese sta uguagliando la stessa sorte che ha avuto il Pineto fino a qualche settimana fa. Cioè una mole di partite da smaltire. Domenica si giocherà la ventisettesima e gli alto molisani hanno giocato solo venti gare.

Stessa sorte per il Vastogirardi che domenica farà registrare il terzo rinvio consecutivo, che si aggiunge alla trasferta di Fiuggi, si recupera il cinque maggio, e alla partita contro il Pineto stabilita per il dodici maggio. Insomma, anche Vastogirardi non può di certo sorridere considerato il fardello di ben cinque partite indietro.