Calcio a 5, Serie B, non si gioca Chaminade – Barletta. Ancora da definire i meccanismi retrocessione

Nel campionato di serie B la Chaminade Campobasso non scenderà in campo contro il Barletta. La squadra pugliese, alle prese con diverse positività al covid, ha chiesto e ottenuto, dalla Divisione Calcio a 5, il rinvio della partita. Ricordiamo che entro il 27 aprile, la Divisione ha imposto la chiusura del campionato regolare per organizzare al meglio la post season. A questo punto ci sono 10 giorni per giocare tassativamente le due gare in programma tra Chaminade e Barletta, una di recupero e una per l’ultima di campionato prevista sabato prossimo. Necessario un turno infrasettimanale, martedì prossimo 20 aprile, oppure addirittura lo stesso 27 aprile. Salvo una deroga speciale, da parte della Divisione, per giocare la partita sabato 1 maggio. In attesa di news ancora non è chiaro al cento per cento il meccanismo di retrocessione.

Qui la questione è abbastanza complessa, al momento vige ancora incertezza su quelli che saranno gli esiti nei bassifondi della classifica. Con il ritiro ad inizio anno del Bisceglie la Divisione Calcio a 5 ha optato per evitare la retrocessione diretta nel girone G, quello dove giocano Chaminade e Venafro. In pratica siamo fermi all’ultima decisione, ovvero che l’ultima della classifica, andrà a giocare un play out contro una squadra di un altro girone. In merito a questa decisione, alcune società di altri gironi hanno presentato ricorso alla Divisione, che sembra, tuttavia, decisa a restare sulle sue posizioni. Dunque, la Chaminade al momento è ultima in classifica con 8 punti, 11 lunghezze per il Venafro, 12 per il Barletta. Il Venafro ha però chiuso, sabato scorso, la stagione regolare con la sconfitta contro il Real Dem. Al contrario la Chaminade ed il Barletta hanno ancora due sfide da giocare. La situazione in graduatoria ci dice che con due successi la squadra di coach Cavaliere può festeggiare la salvezza, al contrario è concreto il rischio dei play out. Sabato scorso, nella sfida contro il Mirto, i rossoblu hanno dimostrato di essere sul pezzo, di avere buona gamba e tanta voglia di lottare su ogni pallone per arrivare all’obiettivo.

Non solo, contro il Mirto, è stato esorcizzato il campo di casa, il primo punto allo Sturzo, infatti, è arrivato appena una settimana fa. Squadra al completo per mister Cavaliere che può contare anche sul rientro a pieno regime del laterale Gallo, già in campo nella sfida contro i calabresi. Obiettivo vincere la prima sfida in programma e poi valutare la situazione in classifica in attesa di certezze sul meccanismo retrocessione. L’impresa è possibile, il cuore non manca ai ragazzi Chami, ora serve un pizzico di coraggio in più per ottenere la salvezza.