Calcio a 5, A1, domani non si gioca, slitta l’ultima di campionato al 1 maggio. Nel prossimo week end spazio alla Final Eight

Nel torneo di serie A1, il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5, diretto dal presidente Luca Bergamini, nell’ultima seduta dopo aver valutato i criteri di ripescaggio per la stagione sportiva 2021/2022, ha analizzato lo stato dei recuperi. Ebbene al termine della seduta è stato approvato lo slittamento dell’ultima giornata del campionato di Serie A1 a sabato 1 maggio per permettere la chiusura dei recuperi.

Tre le gare pendenti, Feldi Eboli – Meta Catania si giocherà questa sera, mentre mercoledì 28 in campo ancora la squadra dove milita il campobassano Umberto Caruso, la Feldi Eboli, contro il Genova, ed il super big match tra Acqua e Sapone ed Italservice Pesaro. Per mister Fausto Scarpitti, dunque, la possibilità di preparare al meglio il finale di campionato, la final eight di Coppa Italia, il prossimo week end, e a seguire i play off. Dieci giorni di lavoro con i suoi in vista del periodo più importante dell’annata sportiva. In A1 sono già definite tutte le partecipanti per gli spareggi, utili all’assegnazione del titolo di campione d’Italia, tra i recuperi e l’ultima giornata sarà definita la griglia play off. A partire dalla prima in classifica che verrà fuori dallo scontro diretto tra A&S e Pesaro, previsto mercoledì 28.

Infine il Consiglio Direttivo ha analizzato le tematiche riguardanti promozioni e retrocessioni in merito ai Campionati Regionali, ancora fermi. Ebbene il Direttivo si è riservato di prendere successive determinazioni dopo aver preso in esame ulteriori approfondimenti.