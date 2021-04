Agnone, risale il numero dei positivi al Covid: 9 nuovi casi

La curva dei contagi da Covid-19 si stava lentamente avviando verso l’azzeramento ad Agnone, ma inaspettatamente nella giornata di ieri il numero è tornato a salire.

Infatti, nelle scorse ore si sono registrati 9 nuovi positivi al tampone molecolare. I casi attualmente positivi sul suolo comunale sono, adesso, pari a 15.

I recenti contagi hanno interessato un intero nucleo familiare agnonese, colpendo anche due classi scolastiche in cui si sono recati due soggetti positivi. Per gli alunni delle classi in questione è stata disposta la didattica a distanza e, inoltre, si è proceduto alla sanificazione dei plessi per maggiore sicurezza.