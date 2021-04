Ospedale San Timoteo, consegnati i 10 posti di terapia intensiva

Sono pronti e per il San Timoteo è un ulteriore tassello di fondamentale importanza: i 10 moduli di terapia intensiva sono a disposizione. Alla presenza del governatore del Molise, Donato Toma, del direttore dell’Asrem Oreste Florenzano e del subcommissario alla Sanità Annamaria Tomasella, strategicamente comunicante con il pronto soccorso dell’ospedale di Termoli, con 10 posti letto, le strumentazioni di ultima generazione e ad alta tecnologia.

Il direttore sanitario del San Timoteo, Giovanni Serafini e i medici dell’ospedale ogni giorno fanno grandi sforzi. Per fronteggiare la carenza di organico continua l’impegno con i bandi di concorso, senza però tralasciare i sacrifici quotidiani del personale già in servizio. Lunedì al Palairino partiranno anche le vaccinazioni per gli over 70.

L’attenzione sul San Timoteo, come ribadito più volte dal sindaco Francesco Roberti, non deve però spegnersi, tra gli obiettivi dell’azienda sanitaria anche il potenziamento del presidio adriatico.